Anne-Marie BARAULT

Mon métier : des lieux de rencontre pour vos évènements professionnels, un accompagnement pour un aménagement qui vous ressemble ... des services pour le développement de votre entreprise.



Le Centre des Expositions du Mans et Anova Alençon accueillent près de 130 évènements annuels, pourquoi pas votre evenement ?



LE MANS EVENEMENTS c'est un savoir faire reconnu dans l'organisation et l'accueil de manifestations de toute taille, regroupant désormais le Palais des Congres et l'Office de Tourisme du Mans.



Je suis à votre disposition pour donner vie à vos projets.



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Développement commercial

Conscience professionnelle

Marketing

Communication