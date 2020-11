Anne Marie BAULARD

Bonjour ,



Bilingue allemand, parlant couramment l'anglais, j'ai exercé différentes fonctions au sein de grands groupes comme dans des petites structures et ce dans des domaines d'activités très divers.

Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des qualités de rigueur, d'organisation et d'autonomie tout en sachant faire preuve d'un sens aigu du travail en équipe.



Forte de ces expériences, je souhaite aujourd'hui mettre à profit ce savoir-faire dans une société ayant une activité internationale et ce dans l'assistanat, l'administration des ventes, les approvisionnements ou les achats.



Mes compétences :

SAP

Export

Approvisionnements

Sage

Travail en équipe

Satisfaction clients

Polyvalence

Langues étrangères

Administration des ventes

Aéronautique