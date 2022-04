Anne Marie COLLAINE

Professionnelle de la communication & recherche partenariats avec une expérience pluridisciplinaire:

Agences de communication (BOZ, HILL & KNOWLTON)

Groupes de presse et édition santé (ELSEVIER-MASSON; WOLTERS KLUWER France) et grand public (MILAN JEUNESSE)

expérience organisme public (HAUTE AUTORITE DE SANTE)

ONG (EMDH),Association (ENFANCE ET PARTAGE)



Spécialiste communication vers l'enfance: développement outils pédagogiques pour la promotion de leurs droits,et campagnes d'éducation à la santé.

Création d'évènements.

Développement commercial presse & édition santé et grand public .

Engagement associatif vers l'enfance:mise en place de projets solidaires, fundraising, et démarche RSE



Mes compétences :

Entrepreneur

Engagement associatif

Créatif

Développement commercial

Communication

ONG

Presse

Édition

Communication externe

Créativité