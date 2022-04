Anne-Marie FAUGÈRE

----------------------------------------------------

J'ai travaillé comme Assistante commerciale et marketing notamment dans les secteurs de la net-économie : places de marchés industrielles / ou de mise en relation, conseil en ligne, montage de projet pour une start'up ;

dans l'industrie : agro-alimentaire, chimie et télécommunications ; ainsi que dans la fonction publique;

J'ai exercé des missions de conseil en milieu associatif.

-----------------------------------------------------

mobilité immédiate sur PARIS - ILE-DE-FRANCE - RENNES

-----------------------------------------------------

Fonctions exercées et compétences :



MARKETING & DEVELOPPEMENT COMMERCIAL :

- ANALYSE DE MARCHE / VEILLE SECTORIELLE

- SUPPORT AUX CHEFS DE MARCHES

ET DIRECTIONS OPERATIONNELLES

- DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - PROSPECTION CLIENTS



MANAGEMENT DE PROJET :

- CONCEPTION DE SERVICES

- GESTIONS DE CONTENUS / REDACTIONNELS

- ORGANISATION LOGISTIQUE

(Milieu éducatif,& start'up)



ASSISTANAT POLYVALENT :

- ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

- MISSIONS DE CONSEIL & TRADUCTION

- RELATION CLIENTS / PARTENAIRES







-----------------------------------------------------



Mes compétences :

Business

Commercial

Développement commercial

Entreprenariat

Gestion de projet

Marketing

Relation Client

Veille

Veille sectorielle