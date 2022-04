Anne-Marie LESLE

Ma mission chez TOSOH - Filière diagnostic médical, a pris fin après 5 ans de bons et loyaux services.

Après avoir fait quelques formations bien-être (REIKI - NERTI) et un grand intérêt pour la méditation et les Fleurs de Bach, j'ai intégré l'équipe Mobilités et Systèmes du Cabinet d'Ingénierie EGIS.



Aujourd'hui, j'ai décidé de venir m'installer à TOURS, et de ce fait, me rapprocher de ma famille. Aussi, je recherche un emploi, dans lequel je pourrais apporter mes compétences et mon expérience professionnelle dans l'assistanat acquises depuis 20 ans.



Durant mon parcours professionnel j'ai toujours appris de nouvelles choses et travaillé avec des équipes différentes et enrichissantes. L'assistanat m'a permis de bien connaitre les autres, et de leur apporter mon soutien dans de nombreuses situation avec un sérieux investissement.



Je ne suis pas fermée sur une activité précise d'une entreprise. Au contraire, j'aime apprendre et découvrir de nouvelles activités.



Je ne cherche pas spécialement dans un domaine précis. Bien que je sache être autonome, j'aime le travail en équipe, et aussi travailler dans un bon état d'esprit, avec partage des connaissances et du savoir faire et toujours avec la volonté d'améliorer le quotidien de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Diary Management

Bookkeeping

SAP

Lotus 1-2-3

Microsoft Office