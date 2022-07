Anne-Marie PELLO

Bonjour,



Traductrice professionnelle anglais-espagnol diplômée de l'ESIT Paris, Coordinatrice de projets, puis Responsable Formation, successivement chez Téclang (sous-traitant IBM), McCormack & Dodge France, McCormack & Dodge Ibérica (Madrid) et McDonald's France, j'exerce depuis 2012, après un parcours de formation intense (Certification Coaching RNCP, Maître-Praticien PNL, Praticien MBTI, Process Com Management, Formation de formateur, Conduite de bilans de carrière, Approche Systémique) en qualité de Coach Professionnelle et de Formatrice.



Savoir-être : générosité, empathie, bienveillance, engagement, passion de l'humain.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Coaching professionnel

Process Communication Management

MBTI

Communication

Traduction anglais espagnol