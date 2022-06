Anne-Valerie DUMAS

Ingénieur en statistiques, diplômée de l’ENSAI en 2001, j'ai acquis une expérience riche et variée en occupant des fonctions à responsabilité dans le secteur industrieĺ. J'ai contribué entre autre au deploiement du 6 sigma et du Lean manufacturing sur un site de production 3M. En mars 2012, je me suis fixée un nouveau challenge en acceptant un poste de chef de projet en R&D. Pendant un an, j'ai accompagné et mené des projets orientés biostatistiques et données de genotypage pour le compte du groupe Limagrain. Depuis septembre 2013, j'encadre une equipe de statisticiens dans cette meme structure.



Mes compétences :

gestion de projet

management

statistiques

lean manufacturing

qualité produit et process