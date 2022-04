Anneline PERINI

De nature dynamique, j'ai toujours su m'adapter à toutes les situations professionnelles qui se sont ouvertes à moi.

La communication est un atout que j'exploite quotidiennement dans ma profession.

Douée d'organisation et de créativité, je sais gérer mon emploi du temps.

J'ai besoin d'autonomie et j'aime les responsabilités.





Mes compétences :

• Educations et préventions nutritionnelles

• Ecoute de la personne et de son entourage

• Travail en pluridisciplinarité

• Respect de la prescription médicale

Adaptabilité

• Décèle les troubles nutritionnels

• Connaissances de produits de complémentation

Respect des règles d’hygiène alimentaire