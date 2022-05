Valerie VASSELIN

Après une expérience de 10 ans dans la fonction commerciale et une expérience de 10 ans dans l'accompagnement en qualité de Psychologue du travail, je cherche à développer pleinement et durablement mes compétences en gestion de Ressources humaines, plus précisément dans l'accompagnement des personnes confrontées aux risques psycho-sociaux.

Actuellement, j'interviens sur:

- le pilotage et la coordination du retour de congés maladie (CLM,CLD, AT ou MP)

en partenariat avec les acteurs concernés (directeurs de sites, recrutement, formation, médecine du

travail..)

- l'information et le conseil les agents dans leurs démarches au sein de l'établissement

- la mobilité et évolution professionnelle

- le soutien psychologique



Au plaisir d'échanger avec vous.



Valérie V.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Organisation du travail

Conduite du changement

GPEC

Gestion de projet

Animation de réunions

Accompagnement

Coaching

Management

Formation