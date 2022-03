Annick PASQUIER GERANTE SARL EQUIVALANGUE DEPUIS LE 31 JANVIER 1997.



Dynamique, volontaire, battante, ouverte aux dialogues et à la négociation j'adore relever des défis. Probablement j'ai acquis ces qualités dans mon ancien métier (entraineur en aviron et ex championne de France, mes filles aussi sont championnes de la coupe de France, l'une en 4 sans barreur et l'autre en huit le bateau roi). Equivalangue est une équipe sympathique et soudée avec ses employés et ses traducteurs ou interprètes répartis dans le monde. Ils ont tous à cœur d'être les meilleurs malgré les difficultés et je les en remercie. J'aime être proche de mes clients pour leur apporter la confiance et utiliser leur propre vocabulaire, réaliser leur besoin, leur rendre service en cas d'urgence. Tout ces liens m'apportent satisfaction et joie. Un client qui est heureux apporte le bonheur dans l'équipe et la motive. Nous sommes fières de contribuer à notre niveau à l'amélioration de leurs objectifs. Cette complicité avec nos clients est l'atout majeur qui a permis à EQUIVALANGUE d’exister depuis bientôt 21 ans. J'aime mon métier et j'aime mes clients. Ils sont nos rois. Nous sommes leurs serviteurs dévoués.