Annie LANGLOIS

Après avoir occupé pendant 20 ans des postes de manager opérationnelle dans la Distribution et la Restauration collective, je propose aujourd'hui mon expertise en Ressources humaines. Titulaire d'un Bac+4 "Titre RRH", mes différentes expériences, me permettent d'occuper un poste de RRH ou Chargée de missions RH.

Dynamique, adaptable et dotée de réelles capacités relationnelles et d'écoute, je sais faire preuve de réactivité dans un souci constant de qualité.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Développement RH