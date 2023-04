Anthony CLAIN

Me spécialisant sur les questions de Qualité de Vie et d’Incertitude au travail dans mon activité de recherche (thèse de psychologie sociale), mon expérience porte principalement sur le management de projets centrés sur des thématiques de santé, notamment le positionnement dans les relations soignants-patients. Dans un second temps, mon activité à l’université m’amène à enseigner sur de nombreuses thématiques, à la fois méthodologiques et purement théoriques en psychologie sociale.



Mes compétences :

Adaptabilité

Organisation

Relations au travail

Esprit critique

Autonomie

Recherche

Travail en équipe

Psychologie

Management

Enseignement universitaire

Psychologie sociale

Microsoft Excel

Psychologie du travail

Analyse de données

Communication