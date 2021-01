Anthony ROSSI

Je gère les projets qui me sont confiés pour les marchés de la France, la Belgique et l'Angleterre, du brief à la phase d'industrialisation ce qui comprend: la création des premières maquettes ainsi que leurs évolutions, les contraintes, l'application aromatique, les analyses organoleptiques et physico-chimiques, la comparaison des matières premières, l'utilisation des machines reproduisant le process en usine, le respect du cahier des charges, les dégustations et leurs comptes rendus, la transmission des données aux acteurs du projet.

En parallèle je travaille sur la veille matière première, les audits sécurité, le 5S, les ateliers "passion for food", l'amélioration qualité, la reformulation, la réduction du cout des produits, les séances de créativité, la création de recettes culinaires à partir de nos produits, la gestion d'un potager biologique....



Mes compétences :

Recherche

Créativité

Développement

Cuisinier

Agroalimentaire

Formulation

Gastronomie