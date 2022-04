Antoine DURAND

D'une culture scientifique, mon goût pour les missions RH allié à une forte culture de la conduite de projet m'a amené à axer mon activité sur la culture du résultat et du service dans le domaine de la gestion de projet et expertise RH/Paie (secteur privé et public). A ce titre j'interviens sur des projets de mise en place de Gestion de Ressources Humaines et Paie, sur de l'accompagnement à la Gestion de Projet ou de l'expertise fonctionnelle, produit et métiers RH/Paie. Mon expérience est à la fois variée et très spécialisée car toujours axée sur les Systèmes d'Informations Ressources Humaines.

Depuis un peu plus d'un an, j'interviens sur des opportunités Saas et projet Workday.



Mon sens de l'organisation et du respect des délais/budget, n'obère pas l'importance que j'accorde à l'esprit d'équipe et à la montée en compétences des collaborateurs que j'encadre.



Mes compétences :

Accompagnement

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Conseil

Expertise RH

Formation

Gestion de projet

HR Access

Paie

Peoplesoft

Secteur public

Saas

Workday

MOE

AMOA SI