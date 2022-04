Antoine GOFFINET

Marié et père de deux enfants, je suis attaché principal d'administration après avoir effectué une carrière d'officier dans l'arme du génie.

Je suis notamment titulaire d'un Master 2 de sciences politique options politiques d'action publiques et stratégies internationales de l'université de Lyon3.

J'exerce au contact du corps préfectoral au sein du secrétariat général d'une préfecture de région.



Mes compétences :

Secouristes actifs Protection Civile durant 10 ans

Responsable d'une école de musique durant 3 années

Secouriste actif et formateur au sein de la Croix

Président d'association d'intérêts historiques et

Formateur SST et secourisme depuis plus de 30 ans

Officier de réserve Intervenant dans le cadre de l

Conseiller Municipal