Antoine GUYOT

Docteur en Pharmacie, je suis Senior Regulatory Scientist au sein de la société Voisin Consulting Life Sciences dans la région rennaise.



Je m'occupe de l'évaluation / rédaction du module 3 des dossiers CTD et IMPD destinés à une soumission en Europe.

de la mise en place réglementaires d'essais cliniques (autorités compétentes et Comités d'éthiques) sur le territoire européen (Union Européenne et pays de l'Europe de l'Est).



Mes compétences :

Essais cliniques

Affaires réglementaires

Pharmacie

CMC

Gestion de projet