Antoine HALLYNCK

Vous me découvrirez sous l'angle d'un profil atypique. ;) Lillois d'origine, j'ai grandi et étudié la finance de marché dans la région Nord. J'ai d'abord travaillé en banque puis passionné de la relation d'aide, j'ai décidé en 2011 de créer mon entreprise de coaching.



Pendant plusieurs années, je me suis formé, à différentes méthodes et j'ai travaillé sur différents projets. Tous sous l'angle de la relation d'aide.



En Janvier 2017, je me suis décidé à reprendre en Finance, mon domaine d'excellence pour lequel je me suis formé. Je bénéficie donc de mes formations en développement personnel (CNV, affirmation de soi, confiance en soi et Qi Qong) tout en le pratiquant à titre personnel (le Qi Qong) ou en l'utilisant dans mon cadre de travail pour améliorer ma communication, mon approche commercial et mon conseil en clientèle.



Aujourd'hui, je suis CGPI chez Atlantic Investissement Coaching sur Angers. Je développe un portefeuille de clients sur la région Angevine, Rennes et Le Mans. Je propose des solutions sur mesure en défiscalisation, placements en assurance vie, en immobilier et de l'épargne . Les solutions que je propose sont aussi variées que les personnes que je rencontre.



Antoine



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement à la recherche d'emploi

Bilan de compétence

Coaching

Coaching Personnel

Coaching professionnel

Gestion du stress

Outplacement

Recherche

Rédaction