Antoine HOUEN

PSYCHO-PRATICIEN



Ayant une formation initiale en psychologie, je propose des suivis aux individus en demande de soutien et d'accompagnement.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de me former sur des thématiques liées, entre autres, à la construction identitaire, la gestion des émotions et du stress, les dynamiques de changement ou encore le coaching professionnel.



Dans ma pratique, j'utilise parfois des outils médiateurs, objets flottants même si la parole reste, à mes yeux, le moyen privilégié. Je pratique aussi la méditation pleine conscience que je peux proposer en entretien.



Ma pratique s'inscrit dans le cadre de la thérapie brève (non réglementée) ; mon objectif personnel étant d'accompagner l'individu à résoudre ses conflits psychiques et l'amener à (re)devenir acteur de ses projets de vie.



Mes compétences :

Adaptation changement

Dynamisme & motivation

Empathie et sens de l'écoute

Animation de formations

Entretien clinique

Rédaction de rapports

Création d'outils

Accompagnement individuel

Animation d'ateliers