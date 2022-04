Antoine JESTIN

Bonjour,



Je suis co-fondateur d' iD CITY : une plateforme collaborative innovante qui s'intègre en 2 clics sur le site internet ou intranet des entreprises et collectivités.



* Collectivités : Notre objectif est de développer la démocratie participative à travers des consultations, concertations thématiques permettant aux élus d'impliquer les citoyens au cœur des projets locaux.



* Entreprises : Notre objectif est développer l'image de marque de l'entreprise à travers des challenges d'innovation et co-création entre collaborateurs et avec d'autres partenaires (fournisseurs, clients) : développement de la démarche RSE, conception de nouveaux produits, amélioration des process...



Plus d'informations sur : http://www.idcity.fr/



A bientôt



Antoine

07.83.25.35.90