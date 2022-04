Antoine LEBLANC

Je dirige Alvérone, une agence de décoration B to B (Références : Van Cleef & Arpels, Grand Marnier, SFR...)

Je suis coach d'entrepreneur pour Planet Finance, société de capital risque solidaire présidée par Jacques Attali.

Je suis également professeur de négociation dans des écoles supérieures de communication et de commerce parisiennes. J'ai co-écrit le manuel de Conseil et relation annonceur pour le BTS Communication.



Mes compétences :

Communication

Formation

Luxe

Négociation