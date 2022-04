Antoine LEROUX

Pour combiner à la fois mes intérêts pour la santé et la nutrition, j'ai suivi une formation d'ingénieur en alimentation et santé de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (anciennement ISAB) et me suis spécialisé en "Prévention Alimentation et Bénéfices Santé".



Au cours de ma formation d'ingénieur j'ai pu développer une sensibilité pour les aliments-santé et la communication qui y est associée. J'ai également développé des compétences au travers de projets et stages concrets: autonomie, travail en équipe, rigueur, gestion de projet, prise d'initiative...



J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de Lesaffre Human Care (www.lesaffrehumancare.com), la business unit du groupe agroalimentaire Lesaffre, qui développe des produits intermédiaires destinés au marché de la nutrition santé (levures probiotiques, levures nutritionnelles et enrichies, extraits et écorces de levures...). Ma mission portait sur l'amélioration de la communication commerciale de Lesaffre Human Care par la création de fiches produits et d'un site web. J'ai rédigé des argumentaires commerciaux sur des produits de la gamme qui ont contribué à augmenter le chiffre d'affaire de l'entreprise et co-piloté la création du site web de l'unité afin qu'elle ait plus de visibilité. Le site web dans sa version anglaise est depuis décembre 2009 disponible à l'adresseArray et la version française disponible depuis janvier 2010 à l'adresseArray.



Actuellement, je poursuis mon expérience chez Lesaffre Human Care en tant que Ingénieur Assistant Chef de Projet / Support scientifique, technique et règlementaire aux commerciaux. Pour garantir à la business unit Nutrition Santé Humaine la compétence spécifique à ses marchés cibles compléments alimentaires et aliments fonctionnels, ma mission consiste à participer :

- au support scientifique, technique et réglementaire de l’équipe commerciale d’envergure internationale ;

- au support du département marketing de Lesaffre Human Care ;

- au suivi de projets de développement.



Mes compétences :

Polyvalence

Rigueur

Adaptation

Gestion de projet