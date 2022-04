Antoine LETOURNEUX

Forte expérience en développement de logiciels et direction d'équipes de développement. Spécialisé dans les environnements contraints: hautes performances, fiabilité, changements fréquents.



Spécialités:

- Encadrement d'équipe, organisation de la production.

- Management et livraison des projets.

- Vision technologique.

- Architecture.

- Expert en méthodes Agiles.

- Performances des logiciels et des bases de données.