Antoine MARTIN

Mon profil est celui d’un DRH, avec une orientation marquée « relations sociales ».



J'ai d’abord couvert, directement ou en les supervisant, toutes les facettes de la fonction RH. Et parallèlement, de l'animation des IRP au pilotage de négociations, dans des univers sensibles et exigeants, j’ai développé une solide pratique des enjeux des relations sociales, avec pour ambition de toujours les mettre au service des intérêts et du développement de l’entreprise, ou de la branche.



Doté de qualités relationnelles et d’empathie, couplées à une solide résistance, attaché au côté opérationnel de ma fonction, je suis actuellement prêt à étudier toute opportunité.





Mes compétences :

GTA

Paie

Relations sociales & syndicales

Droit du travail

Administration du personnel

Ressources humaines

Relations sociales