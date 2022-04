Antoine MARTIN

Membre fondateur et président de l'association Midweek à Rennes (http://www.facebook.com/mdwkmdwk ),



Diplômé d’une Maîtrise en Conception et Production de Projets Culturels (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et d’une Licence en Arts du Spectacles (Université Rennes II), j’aime avant tout la création de nouveaux concepts et l’organisation d’événements.



Mes différentes expériences professionnelles dans le milieu événementiel m’ont permis d‘acquérir des compétences dans ce domaine. J’apprécie le dialogue, l’échange et la négociation.

Riche d’un savoir-faire en matière d’organisation, de coordination et de communication, j’ai pu évoluer rapidement vers des postes à responsabilités.



Aujourd'hui, je suis membre fondateur et président de l'association Midweek à Rennes (http://www.facebook.com/mdwkmdwk ).



Mes compétences :

Communication

Relations publiques

Culture

Partenariats