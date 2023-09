Antoine VIGNERON

Installation de distributeur automatique et de fontaine à eau chez CAFES MERLING. Je gère le secteur du 44 et du 49. Je suis également mené à faire le dépannage de certaine machine. Dans le poste dans lequel je suis actuellement, les compétences qui sont demandé sont:

-une très bonne relation clientèle (car on a souvent à faire à des responsables de site).

- savoir gérer son stock de pièces détachées.

- être ponctuel.

- patient.

-autonome

-avoir un petit coté commercial



Mes compétences :

Relation clientèle

Pneumatique

Hydraulique

Électricité

Automatisme

Électronique

Sav

Pack office (word,ecxel)