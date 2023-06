Arnaud BEAUGILLET

Actuellement intervenant à la SOCOTEC, je contribue à une meilleure prévention des risques auprès de mes clients de divers secteurs d'activités, en réalisant des inspections réglementaires, des audits de mise en conformité et de réception d'équipements de travail. Je leur apporte aussi des solutions leur permettant d'améliorer la sécurité de leurs équipements, installations, ou infrastructures.



J'anime aussi des formations, tant à la réglementation du travail concernant les équipements de travail, qu'à la conduite d'engins, tels que les chariots de manutention et les élévateurs de personnel.



Compétences spécifiques :

- Vérification des équipements de travail sur demande de l’Inspection du Travail.

- Assistance technique et conseil auprès des constructeurs et des utilisateurs de machines, d’accessoires et d’appareils de levage.

- Evaluation de la fiabilité des circuits de commande relatifs à la sécurité (Evaluation Niveau PL selon les normes EN 13849-1 et 2).

- Evaluation des programmes des automates dédiés à la sécurité (APiDS).

- Diagnostics règlementaires et évaluation des risques sur des machines en utilisation ou directement chez les constructeurs

- Vérification de l’état de conservation des équipements de travail.

- Vérification des appareils et d'et accessoires de levage : vérifications générales périodiques, vérifications avant mise ou remise en service.

- Animation de formations professionnelles relatives à mon activité et à la sécurité.

- Animation de formations internes.

- Animations/Evaluations de formations CACES Chariots et PEMP

- Réalisation d'Audit technique interne

- Spécialiste Technique Régional LEVAGE-MACHINES-PORTES-EPI ANTICHUTE

- Responsable d'activités Machines - Projets industrielle



Mes compétences :

Formateur-Testeur CACES R389

Formateur CACES R386

Conseiller Sécurité Travaux en Hauteur

Assitance en conformité d'Equipements de Travail

Contrôle de conformité des Equipements de Travail

Expertise technique

Audit interne