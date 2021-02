Arnaud BOUCHET

Ingénieur en électronique diplômé de l'ENSEIRB, mon parcours professionnel durant ces dernières années porte essentiellement sur la conception de produits électroniques embarqués complexes pour le secteur de l'aéronautique.



J'ai ainsi pu parcourir le cycle de développement en "V" complet, de la phase d'avant-projet jusqu'à celle de la certification.



Ma participation à la conception de systèmes cockpit et calculateurs critiques a exercé ma pratique de l'architecture fonctionnelle complète et de la spécification depuis le besoin client jusqu'aux sous-ensembles les plus élémentaires.



Je suis par ailleurs intervenu sur des chantiers métiers transverses, nécessitant de monter rapidement en compétence sur des sujets précis.



De par la complexité des projets auxquels j'ai collaboré, j'ai acquis un intérêt grandissant pour le domaine des systèmes complexes. Ce sujet correspond à mon fort attrait pour la technologie et mon désir de prendre de la hauteur technique.



Mes compétences sont les suivantes:

---------------------------------------------------



Electronique:

* Conception d’architectures systèmes électroniques (cartes et systèmes).

* Conception et certification de fonctions pour composants programmables (VHDL).

* Mise en place de politique produit et réponse à appel d’offres.

* Analyse de certification et sureté de fonctionnement.

* Mise au point de tests, intégration et vérification de cartes, produits et systèmes.



Logiciel:

* Développement logiciel fonctions embarquées (Power PC, PIC) et bancs de test (langage C/C++ et Java)

* Analyse de logiciel bas niveau (OS temps réel propriétaire et drivers)



Gestion projet:

* Management technique d’équipes pluridisciplinaires. Suivi de sous-traitants.

* Capture des besoins et exigences client.



Langue:

------------



Anglais: Niveau C1 (CECR)



Mes compétences :

Électronique

Informatique

Systèmes embarqués

Conception

Hardware

C

DO254

Spice

Doors

Aéronautique

Ingénieur

VxWorks

Architecte technique

Python

JAVA

VHDL FPGA

Certification

DO178

Linux

C++

Espagnol

Microcontroleur

Anglais