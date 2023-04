Arnaud BREDIN

Toptech, générateur de performances



Notre mission :

Optimiser les processus des organisations afin qu’elles offrent à leurs clients le meilleur service, au meilleur coût et dans le meilleur délai.



Toptech est une société de conseil spécialisée dans l'optimisation des processus.

L'entreprise, créée en 2000, compte 32 Experts en France qui interviennent partout en France et en Europe.



Notre site : http://www.toptechfrance.eu/



En chiffre :



Améliorer la productivité: 20 à 50 %

Augmenter la capacité de production: 20 à 50 %

Diminuer la non-qualité: de 40 à 80%

Améliorer la trésorerie: Supérieur à un mois de CA

Réduire les délais: 20 à 60%

Amener le taux de service entre 85 et 98%

Réduire les stocks: 50 à 80%

Réduire les encours de production: 50 à 80%

Réduire les prix de revient: 5 à 15%



Effets collatéraux :



Relocalisation de production en France (depuis la Chine notamment)

Optimiser les espaces de travail

Augmenter la flexibilité

Renforcer la dynamique sociale

Fédérer les équipes autour d’un projet d’entreprise

Meilleur positionnement face à la concurrence

Plus de disponibilité face aux usagers (clients)

Plus de sérénité (passer du subit à l’anticipé)



Mes compétences :

Lean Engineering

lean sigma

6sigma

Lean manufacturing

Conseil

lean

Formation

6 sigma

Production

Organisation

Excellence opérationnelle