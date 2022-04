Daniel TOUÉRY

Toptech, l’Excellence Opérationnelle



Simplifier

L’expertise de Toptech est de rendre accessible à tous la complexité des Organisations afin de les améliorer pour répondre à leurs objectifs stratégiques.



Maximiser la performance

Toptech propose une démarche systématique et méthodique dont le but est l’amélioration des procédés et des processus pour maximiser les performances en matière de productivité, de maitrise des délais, de qualité et de réduction des coûts : l’Excellence Opérationnelle.



Maitriser

Toptech utilise une grande variété de concepts, méthodes, techniques et outils, dont notamment : 6 sigma, Lean Management, Théorie des Contraintes, Supply Chain, Kaizen, Kaikaku, etc.



Mobiliser

Nos approches, le plus souvent simples et pragmatiques, sont faites pour être appliquées par l’ensemble du personnel, pour renforcer les connaissances de tous et les compétences managériales.



S’engager

L’expertise et l’engagement de ses équipes permettent à Toptech de garantir contractuellement l’atteinte des objectifs.





