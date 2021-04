Arnaud CUNY

Diplomé dans le domaine de l'agro- alimentaire, j'ai acquis plusieurs compétences:



- formation et communication sur lHACCP et la sécurité alimentaire

- mise en place et supervision d'un système de management de la qualité en laboratoire et industrie

- réalisation et management du contrôle qualité

- management et gestion d'une production

- compétences analytiques



Mes compétences :

Oenologie

Management

Gestion de projet

Production

Laboratoire d'analyse

Métrologie

Amélioration continue

Management de la qualité

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Veille réglementaire

Gestion des réclamations

Gestion de personnel