Arnaud DAUBIGNE

Après un Bac Sciences et Technologies et de la Gestion option Comptabilité et Finance d'entreprise, j'ai poursuivi par la formation Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) qui reprend les deux formations DECF et DPECF.



Le DCG comporte 13 matières à étudier qui sont : Introduction à la comptabilité, Introduction au droit, Anglais, Economie, Système d'Information de Gestion (SIG), Droit des Sociétés, Comptabilité Approfondie, Droit Fiscal, Finance d'entreprise, Management, Contrôle de Gestion, Droit Social, Relations Professionnelles et une épreuve facultative de langue que je n'ai pas suivie.



Voici une adresse de site internet pour plus d'informations sur les programmes :

http://www.comptalia.com/diplomes-comptables/dcg/programmes-officiels-dcg.asp



Mon hobbie professionnel qui est de rechercher des anomalies comptables et mon expérience professionnelle me permet aujourd'hui d'être autonome et performant que ce soit sur un poste de comptable unique d'entreprise ou un poste comptable en cabinet comptable.



Mes compétences :

Comptabilité

DCG

SAP modules FI et MM

EBP Compta pro

Pack microsoft office

Solution Invoice Track

Anael

As400