Arnaud EPHREM

2020 --- Responsable de service - VILLE DE GUYANCOURT

Management d'équipe

Entretien et développement du réseau partenarial

Veille active concernant les nouveaux dispositifs et acteurs du territoire

Développement d'actions nouvelles

Organisation d'évènements divers (Vœux aux demandeurs d'Emploi, Forum Emploi)



Réalisation de notes et bilans d'activité

Gestion des tableaux de suivi d'activité

Gestion du dispositif de l'apprentissage, participation aux recrutement, suivi des apprentis, liens avec les centres de formation

Gestion du dispositif des services civiques

Collaboration avec avec la direction générale et les élus

Travail en transversalité avec d'autres services (RH, petite Enfance, Social, logement, techniques, jeunesse...), participation à des groupes de travail



2012 - 2020 - Conseiller Emploi/Insertion - VILLE DE GUYANCOURT



Accueil, écoute, analyse des parcours, des situations et des freins à lemploi

Conseils et orientation en matière demploi et de formation, entretiens individuels

Aide et accompagnement sur les outils et techniques de recherche demploi

Travail sur le projet professionnel, recherche de formation et de financements

Recherches et veille active en matière doffres demploi, de formations et de dispositifs et politique spubliques en matière d'emploi.

Entretien du réseau partenarial (M.L, Pôle Emploi, PLIE, associations, S.A.S, CASQY)

Travail en équipe et en partenariat sur des suivis conjoints, passer le relais selon les situation

Connaissance des différents dispositifs en matière demploi, veille active

Saisie des entretiens et des données de suivi dactivité du service

Organisation dévènements liés à lemploi, mobilisation des partenaires et participants

Développement du réseau dentreprises, prises de contacts, envoi de mailing

Analyse et recueil des besoins, rédaction et diffusion doffres, visite de poste, suivi de l'intégration des salariés

Recherche de profils, présélection et mises en relation

Suivi des personnes après démarrage (salarié et employeur)

Connaissances informatiques : Windows, Word, Excel, Internet, GIDEM



2007-2010 Chargé de mission : DIRECT ENTREPRISES (Cellule de placement et aide au recrutement - Elancourt -78)



Action Entreprises - Prospection active (internet, téléphone, terrain) - Identification des besoins et méthodes de recrutement - validation des pratiques dintégration.

Actions Bénéficiaires - Accueil bénéficiaires - validation des profils des candidats - accompagnement et présentation des personnes en entretien - mise en place dun suivi en période dessai - soutien et conseil auprès des nouveaux embauchés.

Taches administratives - Tenir et mettre à jour les dossiers bénéficiaires et entreprises - reporting des actions sur tableaux de suivis - relation avec les référents des bénéficiaires - courriers, mailing



2005-2006 Chargé de Recrutement : VEDIORBIS (Société de travail temporaire de Trappes):



Recrutement: Présélection - entretien de recrutement, passation de tests - Etudes de postes, rédaction et diffusions des annonces - Sourcing.

Administratif: Constitution, saisie et suivi des dossiers intérimaires - Saisie et édition des contrats, des avenants et des relevés dheures- Edition des relevés d'heures et attestations Assedic - Déclenchement d'acomptes.

Commercial: Suivi, fidélisation et relances des clients et intérimaires - Visites clients/prospects et études de postes sur sites.



2004-2005 Conseiller Emploi : ANPE (Agence locale de Trappes et Versailles) :



Réception, entretiens, conseils et suivi auprès des demandeurs demploi (cadres et non cadres) - Conseils, orientation et suivi concernant la recherche d'emploi et le projet professionnel - Réception, saisie et suivi des offres des employeurs - Recherche, réception, sélection et transmission des CVs - Mises en relation Demandeurs/Employeurs, Demandeurs/Organismes partenaires - Accueil physique et téléphonique - travaux administratifs.



Mes compétences :

Chargé de Recrutement

Conseiller emploi

Recrutement

Ressources humaines

Formation

Partenariats

Organisation d'évènements

Bureautique

Insertion socioprofessionnelle

Connaissance des collectivités territoriales

Accompagnement individuel et renforcé en matière d