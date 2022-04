Cyril LE DEAN

Une expérience professionnelle ne devrait être significative que si elle vous a apporté autant que ce que vous avez donné à l'entreprise. Là aussi la notion de gagnant-gagnant est primordiale.

20 ans d'experiences commerciales principalement acquises dans le domaine de la production et la distribution des matériaux pour le batiment m'ont permis d'acquérir une maturité professionnelle, un profil à l'écoute, tenace et mon goût pour le pilotage m'ont naturellement porté à manager.

C'est bien sur cette voie que je souhaite poursuivre ma carrière: Le management opérationnel et l'humain au cœur de tous les systèmes, de tout les enjeux.



Mes compétences :

Pugnacité

Second oeuvre

Dirigeant

Industrie

Responsable commercial

Restaurants

ISO 900X Standard

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Consolidations

Circuit Court