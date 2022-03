Arnaud PASQUET

Juriste, consultant en Énergies Renouvelables chez EDF, puis gestionnaire d'entreprise, j'ai fondé Solaire Conseil pour aider les propriétaires fonciers (municipalités, collectivités territoriales, agriculteurs, personnes privées) à valoriser solidement et durablement leurs terrains via l'implantation de parcs solaires photovoltaïques (ou centrales solaires).



En 2020, j'ai personnellement été contacté par des développeurs photovoltaïques qui m'ont proposé des offres de location de nos terrains familiaux pour y implanter une centrale. Les conditions paraissaient très intéressantes. Mais après une étude approfondie, elles se sont révélées incomplètes, risquées et désavantageuses pour nous, propriétaires. C'est là que j'ai réalisé à quel point un propriétaire foncier non spécialiste, pouvait être amené à prendre des engagements déséquilibrés et préjudiciables pour longtemps, sans le savoir.



La vocation de Solaire Conseil est de travailler avec, et pour, le propriétaire, en s'imaginant à sa place. Le but : négocier des conditions commerciales et juridiques optimales qui le protègent durablement, tout en générant des revenus locatifs importants.



Je suis fier d'avoir un cabinet indépendant des développeurs et promoteurs photovoltaïques : nos services sont offerts à tous les propriétaires fonciers, qu'ils soient du domaine public ou du privé.