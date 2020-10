Arnaud RAOULT

Pour me contacter directement : 07.711.666.72 ou arneo.42@gmail.com ou arnaud@arnege.fr



Apres 10 ans de bons et loyaux services au sein du Groupe Casino dans sa filiale Immobiliere IGC Services, j'ai eu l'opportunité de travailler pour les projets FURIOUS PARK et FURIOUS FLY. Projets alliant le loisir, l'apprentissage, le spectacle et le suivi professionnel dans le monde des sports extrêmes.Travaillant, en autre, avec Mr Rémy Julienne (Une expérience très enrichissante pour un passionné de Cinéma comme moi).



Cette expérience m'a permis d'accroitre mon savoir faire au niveau de la gestion de projets. Afin d'accroitre mes compétences techniques et d'en acquérir de nouvelles, je termine le parcours diplômant "Chef de Projet Multimédia - Option Développement" d'Openclassrooms. Se remettre en cause est toujours bénéfique et payant pour l'avenir.



Étant de nature dynamique, polyvalent et doté de capacité d'analyse, de synthèse, je suis pres à relever de nouveaux défis.



Pourquoi pas les votres ?



Mes compétences :

Facilité d'Adaptation

Chef de projet

Polyvalent

Autonome et responsable

Pédagogie

Esprit d'équipe

Gestion de projet fonctionnel

Esprit analytique

Gestion de projet web