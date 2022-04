Arnaud SOUTIF

Auteur de 5 ouvrages en développement personnel

Certifié Franklin COVEY : Les 7 habitudes des gens très efficaces en 2016

Certifié Process Com en 2014



MON CV en ligne :

1/Commercial Vente / grande distribution / produits de grande consommation :

11 ans d’expérience dans un groupe agroalimentaire : de chef de secteur à Chef national des ventes:

* négociation / vente (du niveau local au niveau national - GALEC)

* management (jusqu’à 50 personnes)



2/ Conseil (2 ans):

-Audit des pratiques commerciales

-Recrutement de commerciaux et cadres commerciaux + Assesment

-Accompagnements individuels / Coaching opérationnel



3/ Formation (depuis 9 ans) :

-Construction de solutions de formations SUR MESURE

-Engineering pédagogique

-Solutions blended (elearnings / serious game / classes virtuelles)

-Animation : jusqu’à 350 personnes formées par an (TPE / PME / Grands groupes).

-Thématiques :

o Management commercial / Vente / Négo / Relation client

o Formation de formateurs

o Développement personnel appliqué : gestion des situations de tension, intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, management du changement, gestion des situations de tension



4/ Auteur ( parutions chez Esf Editeur)

Cahier d exercices pour bien vivre ses émotions

Cahier d exercices pour surprendre et se surprendre

Cahier d exercice pour prendre son temps

Cahier d exercice pour oser la gentillesse

Cahier d exercice pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle



Mes compétences :

Formation

Vente Negociation Relation Client

Accompagnement individuel

Management

Développement personnel

Vente