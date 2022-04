Arnaud TRANNIN

Après 8 années dans l'industrie automobile, dans une société de grande taille (Faurecia) dans les départements Engineering puis de Manufacturing, j'ai décidé en juin 2015 de rejoindre une société de plus petite taille, LACROIX SIGNALISATION à Saint Herblain (44), pour prendre la responsabilité des projets d'industrialisation des nouveaux produits, de la conception jusqu'au lancement en production. Je suis le garant des objectifs QCD.

Mon rôle consiste également à bâtir une procédure de gestion de projet et de lancement, en me basant sur la solide expérience industrielle acquise dans le secteur automobile



Je suis bilingue Français/Anglais (score TOEFL 627 - équivalent 940 TOEIC).

J'ai été amené à parler anglais chaque jour avec les sous-traitants et les collaborateurs étrangers du groupe Faurecia.



Mes compétences :

Automobile

Conception

Ingénierie

Mécanique

Process

Transport

Gestion de projet

Industrialisation

Lean Engineering