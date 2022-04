Arnaud VILLERS D'ARBOUET

Développeur et Manager expérimenté dans la conduite de projets stratégiques, je vis des aventures d’Intrapreneur avec beaucoup d’autonomie et de passion : Création d’activité ou de filiale, Implantation d’une société étrangère en France, Redressement de centre de profits (commercial, social, financier, production), Développements stratégiques.

Pour appréhender les transformations économiques et les évolutions comportementales, j’ai engagé un Executive MBA à l’EMLyon que je viens de finaliser. Cette expérience a conforté mon ambition et ma motivation Entrepreneuriale, a affiné ma vision des enjeux business et managériaux et m’a ouvert à la dimension internationale. ...

... à suivre ... !

... notamment sur LinKedin :Array