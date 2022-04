Arne ZWART PET

Mes 5 ans d'expériences au sein de la Direction RSE de BNP Paribas sont rythmés par le changement réglementaire français, ainsi que le ré-positionnement stratégique du groupe en matière de RSE. Cet environnement stimulant m'a permis d'acquérir des expertises solides en gestion de projets environnementaux et RSE et, plus récemment, en implémentation de nos politiques RSE de Financement.







Mes compétences :

Gestion de projets informatiques

Bilan carbone

Gestion de projet

Conduite du changement

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Environnement

Trilingue anglais hollandais

Gaz à effet serre

BEGES Art 75

ISO 14064

Enablon

Développement durable

RSE

Communication Responsable