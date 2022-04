Arno VAN WOUWE

Mon expérience:

- 13 ans d'expérience IT : gestion de projects, analyse, architecture, developpement, test et exploitation

- Expérience professionnel en Angleterre, les Pays-Bas et France

- Anglais et Français courant



Secteurs:

- Télécoms (FAI et mobile)

- Énergie

- Parier en ligne



Expérience sur:

- Projets > 1 000 jh

- Utilisateurs finaux par plate-forme > 1 000 000



Spécialités :

- Gestion / reprise de projet

- Lancement des nouveaux produits

- Migrations et rebranding

- Management inter-culturel : longue expérience des environnements internationaux

- Architecture SI et web au sein d'une large variété d'applications, de domaines et de technologies