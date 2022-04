Arnold PETIT

Traducteur de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. auteur free-lance. Je me spécialise en romance et en fantastique, tout en étant apte à traduire tout autre genre.



Auteur formé aux logiciels de post-synchronisation audiovisuelle en doublage (Synchronos, Mosaïc), je suis doté d'une bonne expérience d'écriture web en tant que rédacteur culturel.



Diplomé en traduction, je possède une vaste culture générale et grande connaissance des produits audiovisuels.



Curieux, passionné et dynamique, je suis apte à travailler en équipe avec serieux et efficacité.



Egalement comédien et musicien (plus de cinq ans d'apprentissage du chant), je suis actif dans divers projets sur Paris et sa région en tant qu'auteur, compositeur et interprète (plus d'une cinquantaine de scènes à mon actif à ce jour).



Mes compétences :

Communication évènementielle

REACTIF / ESPRIT D'EQUIPE

Chant

Observateur et curieux

Rédacteur

Maitrise de logiciels spécifiques

Adaptation à l'emploi

Anglais billingue

Comédien

Culture client

Traduction anglais français

Rhinoceros

Mosaic Netscape

Communication online