Arthur BRISION

Diplômé d'Expertise Comptable (DEC)

Manager au sein du cabinet KPMG de Bordeaux

Mission d'Audit / Commissariat aux comptes

Clients grands comptes et PME

Comptes sociaux et consolidés en normes françaises et IFRS

Secteur d'activité : santé (cliniques et hôpitaux), aéronautique, industrie papetière, agroalimentaire, BTP

Encadrement d'équipe (3 à 20 personnes selon les missions)

Mission de conseil stratégique et d’analyse financière