Audrey LACHAL

Mes compétences :

Office 365 Apps Enterprise, Teams et sites Sharepoint

Moodle

YParéo et NetYParéo

Livret d'Apprentissage Numérique (LAN)

Articulate Studio

Camtasia

Snagit, Screepresso

Paint.Net

Audacity



Travail collaboratif à distance

Communication (site Sharepoint, Newsletter...)

Ingénierie pédagogique de la formation à distance

Accompagnement à la prise en main des outils numériques

Participation à la gestion d'un parc informatique et installations de PC

Enseignement, formation à distance

Formation continue et Apprentissage

Multimédias

Scénarisation, storyboarding

Anglais (930/990 TOEIC 2018 L&R)