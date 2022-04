Bonjour,

Je m'appelle Aurélia GEORGES, j'ai 35 ans et je suis technicienne Mesure Physiques en recherche et développement.Je vis à Rambervillers dans le département des Vosges et j'ai un enfant de 3ans 1/2.

Je recherche un emploi en tant que technicienne qualifié dans le domaine de la qualité et de l'instrumentation métrologique ou sur banc d'essais.



Mes compétences :

Techniques de laboratoire

Microsoft Excel

Microsoft Word

Métrologie

Relevés de mesure

Chimie