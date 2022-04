Aurelia GROS

Assistante ressources humaines depuis 4 ans, je suis en charge de la gestion du personnel au quotidien ; administration du personnel, gestion du plan de formation, gestion des absences, élaboration de la paie (180 et 200 paies), création de tableaux de bord RH, bilans sociaux, déclarations sociales et fiscales



Je souhaite évoluer dans la fonction RH qui est une fonction en constante évolution. Plus qu'un rôle administratif, les ressources humaines ont un rôle stratégique dans l'entreprise.



« La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes ; il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines ». (Antoine de Saint-Exupéry)

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » (proverbe africain)



Mes compétences :

Paie

Gestion des ressources humaines

Gestion des absences

Bilan social

Excel et Word

Déclarations sociales et fiscales

formation