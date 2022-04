Aurélia LAFLECHE

La Poste est un acteur majeur de l'emploi en France et nous recherchons des collaborateurs.



- Consultant recrutement au sein de la région Ile de France, je m'occupe d'identifier et d'évaluer les candidats pour le groupe La Poste.



- Psychologue du Travail, j'ai commencé comme consultant en outplacement avant d'intégrer La Poste en 1998 où j'ai occupé différentes fonctions RH avant de devenir Consultante en Recrutement il y a 11 ans auparavant.



Profils recherchés (H/F):

- Conseiller clientèle

- Conseiller financier



Voici nos offres :

http://www.laposterecrute.fr/nous-rejoindre/rec ...…Voir plus



Prenez contact avec moi pour connaitre toutes les opportunités :



aurelia.lafleche@laposte.fr



Mes compétences :

Conception d'outils d'évaluation

Recrutement

Formation

Orientation

Evaluation de potentiel

habilitation SOSIE, MBTI, PFPI