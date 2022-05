Nicolas LE DUIGOU

Postier depuis 20 ans.. J’aime lire, aussi j’ai créé un blog il y a 7 ans pour partager mes lectures et l’actualité environnementale et sociale au travers une démarche RSE : Ecosophie 17.

Chroniqueur radio, je m'exerce à évoquer et parler oralement de mes convictions sur les ondes de RIG.

Chef d'entreprise depuis 10 ans, je participe activement à la communication autour des événement culinaire de bordeaux.



Au delà du Savoir-faire, il est aujourd’hui important de valoriser son Savoir-être… Qui suis je ? Pas simple de définir sa propre personnalité avec des mots. Le Savoir-être est à mon sens ce qu’on est dans nos traits de caractères, notre éducation, ce qui à terme définis notre manière d’être au travail et donc notre capacité a s’adapter, notre curiosité, de nouer des liens avec ces collègues, d’ETRE… avec le monde extérieure.

Pour définir ma philosophie et mon quotidien voici les pistes qui me guident :

Ma religion : le tantrisme

Mon philosophe : Pythagore

Mon homme de science : Tesla

Ma radio : France inter

Ma tv : Arte

Mon travail : La Poste

Mes loisirs : lire et écrire...



LE DUIGOU Nicolas

Postier au courrier depuis 1999

Formations : Responsable Qualité Sécurité Environnement. Initiation et gestion du Feng-Shui en entreprise.

Blogueur environnementaliste et animateur radio

Chef d'entreprise associé en SARL "Cuis'in les ateliers".



Mes compétences :

Communication

Patient...si c'est important

Maitrise de soi.... méditation, zen

Conviction ... si l'idée est bonne

Autonomie... independant

Maitrise et connaissance de l'esprit LA POSTE

Pédagogie

Créativité