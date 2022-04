Aurélia LENON

J’ai commencé ma vie professionnelle dans la communication. Diplômée d’une maîtrise de communication, j’ai d’abord « fait mes armes » dans de petits jobs alimentaires à – entre autre- Disneyland Paris et Photo Service, afin d’acquérir une expérience de terrain. Par la suite j’ai intégré Datawords comme chef de projet. Mais le milieux de la communication aussi passionnant qu’il soit ne me permettait pas de me réaliser professionnellement… je sentais de plus en plus que ce n’était pas forcément ma voie. Et je m’intéressais de plus en plus au droit social. Bizarre dites-vous ?



J’ai changé de vie et suis partie suivre mon conjoint en Normandie. Là j’ai été embauchée comme Manager adjointe pour gérer les visites d’un site industriel. Toujours dans le milieu de la communication (il fallait bien tester lequel me manquait le plus de Paris ou de la communication!)… mais je commençais des cours du soir en Ressources Humaines au CNAM.



J’ai commencé par les cours de Licence RH, puis ai continué par le titre Responsable RH. Il me fallait un stage, et c’est le RRH de MOL Europe (une compagnie maritime) au Havre qui me donna la chance d’intégrer son entreprise. Suite à son départ, je l’ai remplacé dans la plupart de ses responsabilités, dévoilant ainsi où était ma voie… J’ai ainsi continué avec un Master 2 à l’IAE de Caen, en contrat de professionnalisation, alternant 1 semaine en regroupement école et 3 semaines en entreprise.



Pendant 1 an et demi, j’ai partagé mon temps entre relations sociales, recrutement, plan de formation, déplacements à l’étranger et projets RH. J’ai notamment négocié l’accord égalité, l’accord de participation, implémenté un projet d’identification des talents en France et en Italie…



Après cette expérience au sein de cette compagnie maritime, il est temps pour moi de voir d’autres problématiques, d’autres cultures RH, d’autres personnes.



Je possède aujourd’hui des compétences à la fois dans les RH et dans la communication, je parle couramment anglais, et suis une pro de la salsa !

En plus des compétences RH "classiques", je dispose de bonnes compétences rédactionnelles, sais utiliser un appareil photo et retoucher les images, monter un magazine ou une newsletter...

Je possède également de compétences dans la gestion de projets et l'organisation d'évènements.



Actuellement en alternance chez MOL Europe, compagnie maritime, je reste à l'écoute du marché et à la recherche de professionnels intéressés par une intervention sur le Knowledge Management au sein de l'IAE.



Mes compétences :

GPEC

Relations sociales & syndicales

Formation

Recrutement

Ressources humaines

Gestion de projets