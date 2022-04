Aurelia MAGRON

Je suis actuellement Community Manager pour la société Eden Insight basée à Paris.



Je m’occupe la gestion de communautés d'études en ligne à savoir le recrutement des membres, les activités d'animation et le suivi/l'analyse des résultats. je réalise également en parallèle des études qualitatives traditionnelles.



Passionnée par le marketing et la communication en ligne, j'ai travaillé en Espagne, Royaume Uni et en France. Je maîtrise les techniques de promotion en ligne telles que les campagnes de mailing, la rédaction de blogs & newsletters et l’utilisation des réseaux sociaux. Et j’ai pu développer des compétences en termes de stratégie marketing et de gestion d’un site internet. Cela s’est fait notamment par la relation constante avec les sponsors, bloggeurs et membres de la communauté.



Mes compétences :

Newsletter/emailing

Webmarketing

Community management

Communication

Évènementiels et publication écrites

Informatique

Anglais et espagnol

Réseaux sociaux

Blog

Relations internationales

Relation clientèle

Management d'équipe

Organisation d'évènements