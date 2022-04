Aurélia MONGIS

Actuellement responsable de secteur, je suis chargé de l'organisation et la gestion des activités d'aide à domicile, de la gestion de l'équipe, et de l'organisation et du bon déroulement des interventions à domicile.

Dynamique, sérieuse et motivée, je m’adapte rapidement. Je possède des compétences en gestion, en communication, en informatique et dispose également d’un excellent relationnel.

Toujours prête à relever de nouveaux défis, je reste à l'écoute de toutes les opportunités.



Mes compétences :

Sphinx Software

Ethnos

Freemind

Droit public

Gestion des ressources humaines

Droit social

GPEC

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office

Prospection commerciale

Developpement commerciale